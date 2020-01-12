Стало известно, сколько Суарес пропустит из-за травмы

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Стало известно, сколько Суарес пропустит из-за травмыФорвард "Барселоны" Луис Суарес успешно перенес операцию на колене. Об этом сообщается на официально сайте команды.

По данным источника, на восстановление 32-летнего игрока понадобится около 4 месяцев. Это уже вторая операция уругвайца на колене.

Отмечается, что Суарес уже давно испытывает проблемы с коленом и в игре Суперкубка Испании против "Атлетико" (2:3) играл на обезболивающих.

В текущем сезоне на счету Суареса 14 забитых мячей и 7 ассистов в 23 играх.

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Комментарии

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