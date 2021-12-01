Стало известно, сколько в итоге "Барселона" выплатит Сетьену за увольнение

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Стало известно, сколько в итоге "Барселона" выплатит Сетьену за увольнениеФото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

"Барселона" договорилась о выплате компенсации экс-тренеру Кике Сетьену за увольнение летом 2020-го года.

Как сообщает Diario Sport со ссылкой на Cadena Ser, стороны заключили соглашение о выплате 4 миллионов евро,

"Барселона" согласилась с тем, что увольнение было совершено некорректно. Ранее сообщалось, что Сетен может получить от сине-гранатовых 14 миллионов евро.

Таким образом, судебные разбирательства также подошли к концу.

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