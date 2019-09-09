Стало известно, сколько ван Дейк будет получать в "Ливерпуле" по условиям нового контракта

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Стало известно, сколько ван Дейк будет получать в "Ливерпуле" по условиям нового контракта

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк в скором времени подпишет новый контракт с английским клубом. По условиям нового соглашения футболист будет получать около 220 тысяч евро в неделю. Об этом сообщает Liverpool Echo.

Новый контракт 28-летнего голландца рассчитан до 2024 года. Стороны уже согласовали все условия соглашения.

В "Ливерпуль" игрок перешел в 2018 году из "Саутгемптона" за 83 миллиона евро и стал самым дорогим защитником в истории. В этом сезоне футболист в 6 матчах забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Вирджил ван Дейк подпишет новый контракт с "Ливерпулем"| http://soccernews.ru
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