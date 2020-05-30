Стало известно, сколько ВЭБ.РФ заплатил за контрольный пакет акций ЦСКА

Названа сумма сделки по выкупу госкорпорацией ВЭБ.РФ 77,64 процента акций футбольного клуба ЦСКА.

"21 апреля 2020 года ВЭБ.РФ были приобретены 9 595 штук обыкновенных именных акций АО "Профессиональный футбольный клуб ЦСКА" дополнительного выпуска на общую сумму 18 миллиардов рублей. Доля участия Группы в уставном капитале общества составляет 77,64%. Одновременно АО "ПФК ЦСКА" осуществило досрочное погашение в той же сумме ранее предоставленных ВЭБ.РФ кредитов", - говорится в отчёте структуры.

Ранее сообщалось, что у армейцев могут появиться зарубежные спонсоры.

ЦСКА по итогам 22 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Из других турниров подопечные Виктора Гончаренко уже вылетели.

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