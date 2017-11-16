Стало известно, сколько Вентура заработает на увольнении из сборной Италии

СМИ узнали, сколько бывший главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура заработает на своём увольнении.

Как сообщает Football Italia, за досрочное расторжение контракта Федерация футбола Италии выплатит 69-летнему специалисту компенсацию в размере 866 тысяч евро.

Напомним, что под руководством Вентуры сборная Италии впервые с 1958 года не попала на Чемпионат Мира. | http://soccernews.ru