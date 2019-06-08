Стало известно, сколько времени займет восстановление Неймара

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Стало известно, сколько времени займет восстановление Неймара

ПСЖ на своем сайте сообщил о результатах обследования форварда Неймара.

Ранее сообщалось, что медицинский штаб парижан полетел в Бразилию, чтобы обследовать футболиста, который был травмирован в матче Бразилии с Катаром.

Врачи диагностировали у Неймара растяжение наружной боковой связки правого голеностопного сустава. Операцию, как ожидалось, делать не придется и восстановление займет четыре недели.

На замену нападающему в расположение сборной Бразилии вызван Виллиан.

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