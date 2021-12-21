Стало известно, сколько "Ювентус" потратил на Роналду за время его пребывания в команде
Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен
Стало известно, сколько туринский "Ювентус" потратил денег на форварда Криштиану Роналду в период его выступлений в клубе.
Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, за три года, которые нападающий сборной Португалии играл в стане "бьянконери", клуб потратил 277 миллионов евро.
Также отмечается, что на форварда Гонсало Игуаина, принадлежавшего "Ювентусу" в период с 2016 по 2020 год, клуб потратил 122 миллиона евро. На вингера Дугласа Косту – 87 миллионов евро, на полузащитника Федерико Бернардески – 73 миллиона евро, на хавбека Аарона Рэмзи – 44 миллиона, на вингера Марко Пьяцу – 32 миллионов, а на Адриена Рабьо – 29 миллионов евро.
Также не пропустите: "Ливерпуль" заинтересован в Холанде. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Стало известно, сколько "Ювентус" потратил на Роналду за время его пребывания в команде
-
"Ливерпуль" заинтересован в Холанде
-
Стали известны сроки восстановления Неймара
-
"Валенсия" сможет продлить контракты с лидерами команды
-
"Атлетико" интересуется основным защитником "Баварии"
-
1
Холдинг, владеющий "Манчестер Сити" изучил работу "Спартака" и в скором времени может купить клуб
-
"Краснодар" подпишет нападающего "Буде-Глимт"
-
"Бавария" может подписать защитника "Барселоны"
-
Симеоне верит в Суареса
-
"Валенсия" хочет подписать Година
-
Стал известен приоритетный вариант Марсьяля в случае ухода из "Манчестен Юнайтед"
-
В "Реале" хотят, чтобы Холанд остался еще на год в "Боруссии"
-
Анчелотти высказался о ситуации с Модричем
-
1
"Барселона" не делала предложений по Кавани
-
Артета высказался о Мартинелли
-
"Ньюкасл" может подписать форварда "Интера"
-
Де Врей поделился впечатлениями от работы с Конте
-
Федун назвал причину, по которой не может прокомментировать увольнение Витории
-
"Лацио" теряет Иммобиле из-за коронавируса
-
У Алабы подозрение на коронавирус
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17