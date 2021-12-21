Стало известно, сколько "Ювентус" потратил на Роналду за время его пребывания в команде

Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Стало известно, сколько туринский "Ювентус" потратил денег на форварда Криштиану Роналду в период его выступлений в клубе.

Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, за три года, которые нападающий сборной Португалии играл в стане "бьянконери", клуб потратил 277 миллионов евро.

Также отмечается, что на форварда Гонсало Игуаина, принадлежавшего "Ювентусу" в период с 2016 по 2020 год, клуб потратил 122 миллиона евро. На вингера Дугласа Косту – 87 миллионов евро, на полузащитника Федерико Бернардески – 73 миллиона евро, на хавбека Аарона Рэмзи – 44 миллиона, на вингера Марко Пьяцу – 32 миллионов, а на Адриена Рабьо – 29 миллионов евро.

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