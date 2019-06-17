Стало известно, сколько "Ювентус" заплатил за Сарри

Теги ювентусмаурицио сарричелси

Стало известно, сколько "Ювентус" заплатил за Сарри

Вчера "Ювентус" объявил о назначении Маурицио Сарри на пост тренера команды.

В соглашении Сарри с "Челси" была прописана компенсация за его уход из клуба в размере 5 миллионов евро. Однако как сообщает Football Italia, "старая синьора" заплатила всего один миллион евро.

Напомним, что Сарри подписал с "Ювентусом" контракт до 2022 года. Зарплата тренера составит 6 миллионов евро в год.

Читайте также: Фанаты "Наполи" отомстили Сарри за то, что он возглавил "Ювентус". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Болельщики "Зенита" выбрали лучшего футболиста команды в сезоне-2018/19

Болельщики "Зенита" выбрали лучшего футболиста команды в сезоне-2018/19

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов