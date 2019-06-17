Стало известно, сколько "Ювентус" заплатил за Сарри

Вчера "Ювентус" объявил о назначении Маурицио Сарри на пост тренера команды.

В соглашении Сарри с "Челси" была прописана компенсация за его уход из клуба в размере 5 миллионов евро. Однако как сообщает Football Italia, "старая синьора" заплатила всего один миллион евро.

Напомним, что Сарри подписал с "Ювентусом" контракт до 2022 года. Зарплата тренера составит 6 миллионов евро в год.

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