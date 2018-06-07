Стало известно, сколько "Ювентус" заплатит за Перина

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Стало известно, сколько "Ювентус" заплатит за ПеринаГолкипер "Дженоа" Маттиа Перин будет стоить "Ювентусу" 12 миллионов евро.

Как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, также туринский клуб может заплатить 3 миллиона евро в качестве бонуса.

Соглашение сторон будет рассчитано на 4 года, а зарплата голкипера составит 2,5 миллиона евро в год.

В прошлом сезоне Перрин провел 37 матчей в чемпионате Италии, 11 из которых отстоял на ноль. 

Читайте: "Ювентус" отклонил предложение "Манчестер Сити" по Пьяничу  | soccernews.ru

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