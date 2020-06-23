Стало известно, сколько зарабатывает Дмитрий Тарасов
Выяснилось, сколько заработал полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов за 2018 года и девять месяцев 2019-го. Об этом сообщает "СтарХит".
Эти данные стали известны в ходе судебного разбирательства по поводу алиментов, которые футболист должен выплачивать экс-супруге Оксане.
По данным источника, за 2018 год 33-летний футболист заработал 159 миллионов рублей, а с января по сентябрь 2019-го - около 60,5 миллионов.
Эти суммы сложились из рекламных, футбольных и прочих поступлениях.
Напомним, футболист попросил суд уменьшить размер алиментов, выплачиваемых бывшей супруге. Однако суд не согласился и увеличил сумму с 350 тысяч рублей до 450 тыс.
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