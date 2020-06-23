Стало известно, сколько зарабатывает Дмитрий Тарасов

Выяснилось, сколько заработал полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов за 2018 года и девять месяцев 2019-го. Об этом сообщает "СтарХит".

Эти данные стали известны в ходе судебного разбирательства по поводу алиментов, которые футболист должен выплачивать экс-супруге Оксане.

По данным источника, за 2018 год 33-летний футболист заработал 159 миллионов рублей, а с января по сентябрь 2019-го - около 60,5 миллионов.

Эти суммы сложились из рекламных, футбольных и прочих поступлениях.

Напомним, футболист попросил суд уменьшить размер алиментов, выплачиваемых бывшей супруге. Однако суд не согласился и увеличил сумму с 350 тысяч рублей до 450 тыс.