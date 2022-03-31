Стало известно, сколько заработает ФИФА на чемпионате мира в Катаре

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Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о доходах, которые ожидаются от проведения чемпионата мира-2022 в Катаре.

"Мы достигнем рекордной выручки в 7 миллиардов долларов за проведение ЧМ-2022", - приводит слова функционера ТАСС со ссылкой на The Straits Times.

По информации источника, эта сумма складывается от контрактов за телеправа, спонсоров и маркетинга. Отмечается, что рекорд по доходам может быть достигнут даже до проведения финального матча.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

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