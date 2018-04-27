Стало известно, сколько заработает Киев на проведении финала ЛЧ

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал о том, сколько заработает Киев на проведении финала Лиги Чемпионов-2017/18.

Напомним, что финальная встреча турнира пройдет 26 мая.

"По самым скромным подсчетам, Киев от проведения финала Лиги Чемпионов получит в свой бюджет около миллиарда гривен (31,3 млн евро). Согласитесь, ради такой прибыли можно выделить из бюджета 25 миллионов. К тому же Киев украсят как раз к празднованию Дня города", – сказал Павелко.

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