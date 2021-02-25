Стало известно, сколько заработает Промес в "Спартаке"

Теги спартак москваквинси промес

Стало известно, сколько заработает Промес в "Спартаке"

Голландский нападающий Квинси Промес может заработать в московском "Спартаке" 15 миллионов евро за 3,5 года, сообщает Metaratings.

По сведениям источника, зарплата футболиста составляет 3,5 миллиона евро. Подписной бонус составил 700 тысяч евро. Остальную сумму могут составить бонусы за различные достижения.

Напомним, что 29-летний Промес перешел в "Спартак" из "Аякса" за 8,5 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 2,5 миллиона за счет бонусов.

Не пропустите: Промес рассказал, когда он вновь покинет "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Бербатов назвал главного кандидата на "Золотой мяч" в этом году

Бербатов назвал главного кандидата на "Золотой мяч" в этом году

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов