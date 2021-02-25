Стало известно, сколько заработает Промес в "Спартаке"
Голландский нападающий Квинси Промес может заработать в московском "Спартаке" 15 миллионов евро за 3,5 года, сообщает Metaratings.
По сведениям источника, зарплата футболиста составляет 3,5 миллиона евро. Подписной бонус составил 700 тысяч евро. Остальную сумму могут составить бонусы за различные достижения.
Напомним, что 29-летний Промес перешел в "Спартак" из "Аякса" за 8,5 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 2,5 миллиона за счет бонусов.
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