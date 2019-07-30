Стало известно, сколько "Зенит" готов платить Малкому
"Зенит" ведет переговоры по трансферу вингера "Барселоны" Малкома.
Как сообщает Goal.com, конкуренцию "Зениту" в борьбе за игрока составит дортмундская "Боруссия". Отмечается, что клубы контактируют с разными представителями бразильца.
По сведениям источника, "Зенит" готов платить Малкому 6,5 миллиона евро за сезон. Срок контракта будет рассчитан до 2024 года.
Напомним, что "Барселона" оценивает своего футболиста в 40 миллионов евро.
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