Стало известно, сколько "Зенит" может заработать на продаже Азмуна в январе

Фото: инстаграм Азмуна

Форвард "Зенита" Сердар Азмун может перебраться в "Лион" во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает L’Équipe, брат и мама футболиста недавно посещали Францию, чтобы выбрать дом.

Отмечается, что трансфер Азмуна в январе может обойтись "Лиону" всего в 3 миллиона евро.

Напомним, что контракт Азмуна с "Зенитом" истекает по окончании сезона.

Читайте также: "Лион" согласовал контракт с Азмуном. | http://soccernews.ru