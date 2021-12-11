Стало известно, сколько "Зенит" может заработать на продаже Азмуна в январе

Теги зенит санкт-петербургсердар азмунлионтрансферы

Стало известно, сколько "Зенит" может заработать на продаже Азмуна в январе Фото: инстаграм Азмуна

Форвард "Зенита" Сердар Азмун может перебраться в "Лион" во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает L’Équipe, брат и мама футболиста недавно посещали Францию, чтобы выбрать дом.

Отмечается, что трансфер Азмуна в январе может обойтись "Лиону" всего в 3 миллиона евро.

Напомним, что контракт Азмуна с "Зенитом" истекает по окончании сезона.

Читайте также: "Лион" согласовал контракт с Азмуном. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Гол Роналду принес "Манчестер Юнайтед" победу над "Норвичем"

Гол Роналду принес "Манчестер Юнайтед" победу над "Норвичем"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов