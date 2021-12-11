Стало известно, сколько "Зенит" может заработать на продаже Азмуна в январе
Фото: инстаграм Азмуна
Форвард "Зенита" Сердар Азмун может перебраться в "Лион" во время зимнего трансферного окна.
Как сообщает L’Équipe, брат и мама футболиста недавно посещали Францию, чтобы выбрать дом.
Отмечается, что трансфер Азмуна в январе может обойтись "Лиону" всего в 3 миллиона евро.
Напомним, что контракт Азмуна с "Зенитом" истекает по окончании сезона.
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