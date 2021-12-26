Стало известно, сколько "Зенит" требует от "Лиона" за трансфер Азмуна

Фото: инстаграм "Зенита"

"Зенит" и "Лион" все еще не согласовали переход форварда Сердара Азмуна.

По сведениям журналиста Foot Mercato Себастьена Дениса, стороны не могут договориться о сумме трансфера.

"Зенит" требует за своего игрока, контракт которого истекает летом, более 3 миллионов евро. Питерский клуб просит таких денег, так как знает об интересе "Ньюкасла" к Азмуну.

Ранее сообщалось, что Азмун согласовал с "Лионом" контракт до 2026 года.

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