Стало известно, сколько "Зенит" требует от "Лиона" за трансфер Азмуна
Фото: инстаграм "Зенита"
"Зенит" и "Лион" все еще не согласовали переход форварда Сердара Азмуна.
По сведениям журналиста Foot Mercato Себастьена Дениса, стороны не могут договориться о сумме трансфера.
"Зенит" требует за своего игрока, контракт которого истекает летом, более 3 миллионов евро. Питерский клуб просит таких денег, так как знает об интересе "Ньюкасла" к Азмуну.
Ранее сообщалось, что Азмун согласовал с "Лионом" контракт до 2026 года.
Читайте также: Азмун отказался продлевать контракт с "Зенитом". | http://soccernews.ru
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