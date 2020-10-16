Стало известно, сколько "Зенит" заплатил агентам Вендела

"Зенит" выплатил комиссионные агентам хавбека Вендела.

Как сообщает Metaratings.ru, агенты 23-летнего бразильца получили от клуба 1,5 миллиона евро. Изначально агенты футболиста настаивали на большей сумме, однако "Зениту", благодаря усилиям спортивного директора Хавьера Рибалты, удалось договориться о снижении суммы до 1,5 миллиона евро.

Напомним, что "Зенит" приобрел Вендела у "Спортинга" за 20,3 миллиона евро плюс 4 миллиона в виде бонусов.

В прошлом сезоне на счету Вендела три забитых гола в 39 матчах.

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