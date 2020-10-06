Стало известно, сколько "Зенит" заплатил "Спортингу" за трансфер Вендела

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Стало известно, сколько "Зенит" заплатил "Спортингу" за трансфер Вендела

Португальский "Спортинг" объявил о том, сколько "Зенит" заплатил за трансфер хавбека Вендела.

Представители лассабонского клуба сообщили, что получат за переход игрока 20,3 миллиона евро плюс 4 млн евро бонусов.

Бразилец подписал с "Зенитом" пятилетний контракт.

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