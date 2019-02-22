Стало известно, сколько "Зенит" заработал за выход в 1/8 финала Лиги Европы

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Стало известно, сколько "Зенит" заработал за выход в 1/8 финала Лиги Европы

В рамках 1/16 финала Лиги Европы "Зенит" по сумме двух встреч обыграл "Фенербахче" (3:2).

Сообщается, что за выход в 1/8 финала турнира УЕФА выплатит питерскому клубу 1,1 миллиона евро призовых. Проход в четвертьфинал даст "Зениту" еще 1,5 миллиона, в полуфинал - 2,4 миллиона, в финал - 4,5 миллиона.

Отметим, что победитель Лиги Европы получит еще 4 миллиона евро.

Всего текущий сезон еврокубков принес "Зениту" 7,3 миллиона евро заработка.

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