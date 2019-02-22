Стало известно, сколько "Зенит" заработал за выход в 1/8 финала Лиги Европы
В рамках 1/16 финала Лиги Европы "Зенит" по сумме двух встреч обыграл "Фенербахче" (3:2).
Сообщается, что за выход в 1/8 финала турнира УЕФА выплатит питерскому клубу 1,1 миллиона евро призовых. Проход в четвертьфинал даст "Зениту" еще 1,5 миллиона, в полуфинал - 2,4 миллиона, в финал - 4,5 миллиона.
Отметим, что победитель Лиги Европы получит еще 4 миллиона евро.
Всего текущий сезон еврокубков принес "Зениту" 7,3 миллиона евро заработка.
Читайте также: История о том, как ломаются прогнозы: "Зенит" обыграл "Фенербахче" и прошел в 1/8 финала Лиги Европы. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы
-
Киевское "Динамо", "Интер" и "Челси" пробились в следующий раунд Лиги Европы
-
Магия Шапи: "Краснодар" добыл ничью в матче с "Байером" и вслед за "Зенитом" пошел в 1/8 ЛЕ
-
Семак прокомментировал победу над "Фенербахче"
-
"Арсенал" выбил БАТЭ, "Шахтер" вылетел от "Айнтрахта", "Наполи" пробился в следующий раунд
Лента новостей
-
Главные новости дня: 21 февраля
-
"Интер" анонсировал скорый трансфер игрока "Атлетико"
-
Стало известно, сколько "Зенит" заработал за выход в 1/8 финала Лиги Европы
-
Осталось всего два клуба из топ-5 лиг Европы, которые не имеют домашних поражений в текущем сезоне
-
Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы
-
Киевское "Динамо", "Интер" и "Челси" пробились в следующий раунд Лиги Европы
-
1
Магия Шапи: "Краснодар" добыл ничью в матче с "Байером" и вслед за "Зенитом" пошел в 1/8 ЛЕ
-
"Зенит" выложил фото из раздевалки после победы над "Фенербахче"
-
Нападающим "Аякса" заинтересовались еще два клуба АПЛ
-
Дзюба не стал общаться с журналистами после матча с "Фенербахче"
-
Стало известно, когда в АПЛ закроется летнее трансферное окно
-
Семак прокомментировал победу над "Фенербахче"
-
2
Новичок "Барселоны" назвал величайшего футболиста всех времен
-
ЦСКА не смог договориться о трансфере Лукаса Сантоса
-
"Арсенал" выбил БАТЭ, "Шахтер" вылетел от "Айнтрахта", "Наполи" пробился в следующий раунд
-
История о том, как ломаются прогнозы: "Зенит" обыграл "Фенербахче" и прошел в 1/8 финала Лиги Европы
-
Три топ-клуба сразятся за "нового Неймара"
-
"Байер" и "Краснодар" назвали стартовые составы матч
-
"Наполи" определил три главные трансферные цели на лето
-
Аршавин получил тренерскую лицензию
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10