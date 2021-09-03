Стало известно, сколько зрителей смогут посетить матч Россия - Мальта

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Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прояснил ситуацию с посещаемостью игры 6-го тура квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Мальты.

Напомним, что матч состоится 7 сентября в Москве на домашнем стадионе "Спартака" - "Открытие Банк Арена".

"Тестирование комбинированного подхода по допуску зрителей будет продолжено, и 7 сентября на матче с Мальтой максимальная вместимость стадиона составит 30 процентов", - сказал Алаев.

В сентябре Россия уже сыграла с Хорватией (0:0), а в субботу встретится с Кипром.

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