Стало известно, сколько зрителей смогут посетить матч Россия - Словакия

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Стало известно, сколько зрителей смогут посетить матч Россия - Словакия

РФС прояснил ситуацию с посещаемостью игры 7-го тура квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Словакии.

Напомним, что матч состоится 8 октября в Казани. Начало - в 21:45 по московскому времени.

Роспотребнадзор разрешил заполнить трибуны стадиона не более чем на 30 процентов, то есть речь идёт о 13,5 тысячи зрителей.

Билеты на встречу начали продавать сегодня. РФС напомнил, что на арену смогут попасть только обладатели QR-кода, который выдаётся людям, подтвердившим факт вакцинации или перенесённой болезни COVID-19.

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