Стало известно, сколько зрителей смогут посетить матч за Суперкубок УЕФА
Фото: сайт УЕФА
Стартовала продажа билетов на игру за Суперкубок УЕФА между "Челси" и "Вильяреалом".
Как сообщает сайт УЕФА, матч смогут посетить 13 тысяч болельщиков. При входе на стадион они в соответствии с местным законодательством будут обязаны предъявить отрицательный ПЦР или ИХА-тест.
Фанаты из других стран должны будут соблюдать ограничения на въезд через границу и требования, которые будут действовать на тот момент.
Стоимость билетов для нейтральных болельщиков колеблется от 40 до 120 евро.
Матч за Суперкубок УЕФА пройдет 11 августа в Белфасте.
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