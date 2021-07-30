Стало известно, сколько зрителей смогут посетить матч за Суперкубок УЕФА

Фото: сайт УЕФА

Стартовала продажа билетов на игру за Суперкубок УЕФА между "Челси" и "Вильяреалом".

Как сообщает сайт УЕФА, матч смогут посетить 13 тысяч болельщиков. При входе на стадион они в соответствии с местным законодательством будут обязаны предъявить отрицательный ПЦР или ИХА-тест.

Фанаты из других стран должны будут соблюдать ограничения на въезд через границу и требования, которые будут действовать на тот момент.

Стоимость билетов для нейтральных болельщиков колеблется от 40 до 120 евро.

Матч за Суперкубок УЕФА пройдет 11 августа в Белфасте.

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