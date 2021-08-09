Стало известно, сколько зрителей впустят на первый матч "Барселоны" в Ла Лиге с "Реалом Сосьедад"

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Как сообщает официальный сайт "Барселоны", на первый матч команды в Ла Лиге с "Реалом Сосьадад" впустят около 30 тысяч зрителей.

Министерство здравоохранения разрешило пустить на игру с "Реалом Сосьедад" 30% вместимости Камп Ноу, что составляет 29 803 человека.

85% билетов будут распределены среди сосьос, оставшиеся 15% пойдут на выполнение обязательств "блауграны", например, перед партнерами.

Матч пройдет 15 августа.

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