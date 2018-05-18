Стало известно следующее место работы Венгера

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Стало известно следующее место работы Венгера

Стало известно следующее место работы главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера.

Как сообщает The Guardian, 68-летний француз будет экспертом телеканала beIN Sports во время Чемпионата Мира 2018 года.

Напомним, что Венгер по окончании сезона покинет "Арсенал" после 22 лет у руля "канониров".

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