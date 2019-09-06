Стало известно, смогут ли Кокорин и Мамаев после освобождения выезжать за границу
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал о правах своего клиента и бывшего форварда "Зенита" Александра Кокорина после освобождения по УДО.
"Никто не может ограничить их перемещение по территории России. Если им потребуется выехать за пределы страны, с таким ходатайством они обратятся к инспектору и получат положительное решение. У меня в практике много случаев, когда люди, вышедшие по УДО, даже получали загранпаспорта по заключению инспектора.
Никаких особых ограничений для условно освобождённых нет. Они - свободные граждане и могут пользоваться всеми правами, которые есть у них по Конституции. Раз в месяц им нужно будет являться к инспектору по месту жительства и отмечаться, чем они сейчас занимаются. Павлу нужно будет отметиться как минимум два раза, а Кокориным - три", - сказал адвокат.
Напомним, что футболисты смогут выйти из исправительной колонии в Белгородской области через 10 дней, когда судебное решение вступит в силу.
Изначально Мамаев был приговорён судом к 1 году и 5 месяцам лишения свободы, а Кокорин - к 1 году и 6 месяцам заключения.
Не пропустите: "Краснодар" не передумал расторгать контракт с Мамаевым. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Локомотив" назвал сроки восстановления Алексея Миранчука
-
Акинфеев совершил трогательный поступок для юного болельщика с ограниченными возможностями здоровья
-
Бразильский защитник отказался выступать за сборную Украины
-
Клопп поборется за звание лучшего тренера АПЛ в августе с бывшим наставником "Ливерпуля"
-
Игрок сборной Армении раскритиковал Бонуччи после матча квалификации Евро-2020
-
АПЛ определила претендентов на звание лучшего игрока месяца
-
Зидан изменил свое мнение о Бэйле
-
Жена Мамаева отреагировала на новость об освобождении Павла по УДО
-
В профсоюзе футболистов рассказали, когда Кокорин сможет играть в РПЛ
-
Три клуба РПЛ поборются за Мамаева
-
Пике: "Меня не беспокоит, что Месси может покинуть "Барселону"
-
Луческу: "Уверен, Кокорин вернётся на топ-уровень, как когда-то Стрельцов"
-
Уткин обрадовался решению суда выпустить на свободу Кокорина и Мамаева
-
Стало известно, смогут ли Кокорин и Мамаев после освобождения выезжать за границу
-
Павлюченко: "Сейчас нет причин бояться шотландцев. Сборной России надо сыграть как "Барселона"
-
В "Зените" прокомментировали скорое освобождение Кокорина из колонии
-
"Краснодар" не передумал расторгать контракт с Мамаевым
-
Семак отреагировал на освобождение Кокорина по УДО одной фотографией
-
Адвокат Мамаева отреагировал на освобождение футболиста по УДО
-
Источник: "Зенит" предложит Кокорину новый контракт
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4