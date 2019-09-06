Стало известно, смогут ли Кокорин и Мамаев после освобождения выезжать за границу

Теги зенит санкт-петербургкраснодарпавел мамаевалександр кокорин

Стало известно, смогут ли Кокорин и Мамаев после освобождения выезжать за границу

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал о правах своего клиента и бывшего форварда "Зенита" Александра Кокорина после освобождения по УДО.

"Никто не может ограничить их перемещение по территории России. Если им потребуется выехать за пределы страны, с таким ходатайством они обратятся к инспектору и получат положительное решение. У меня в практике много случаев, когда люди, вышедшие по УДО, даже получали загранпаспорта по заключению инспектора.

Никаких особых ограничений для условно освобождённых нет. Они - свободные граждане и могут пользоваться всеми правами, которые есть у них по Конституции. Раз в месяц им нужно будет являться к инспектору по месту жительства и отмечаться, чем они сейчас занимаются. Павлу нужно будет отметиться как минимум два раза, а Кокориным - три", - сказал адвокат.

Напомним, что футболисты смогут выйти из исправительной колонии в Белгородской области через 10 дней, когда судебное решение вступит в силу.

Изначально Мамаев был приговорён судом к 1 году и 5 месяцам лишения свободы, а Кокорин - к 1 году и 6 месяцам заключения.

Не пропустите: "Краснодар" не передумал расторгать контракт с Мамаевым. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Жена Мамаева отреагировала на новость об освобождении Павла по УДО

Жена Мамаева отреагировала на новость об освобождении Павла по УДО

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов