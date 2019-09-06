Стало известно, смогут ли Кокорин и Мамаев после освобождения выезжать за границу

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал о правах своего клиента и бывшего форварда "Зенита" Александра Кокорина после освобождения по УДО.

"Никто не может ограничить их перемещение по территории России. Если им потребуется выехать за пределы страны, с таким ходатайством они обратятся к инспектору и получат положительное решение. У меня в практике много случаев, когда люди, вышедшие по УДО, даже получали загранпаспорта по заключению инспектора.

Никаких особых ограничений для условно освобождённых нет. Они - свободные граждане и могут пользоваться всеми правами, которые есть у них по Конституции. Раз в месяц им нужно будет являться к инспектору по месту жительства и отмечаться, чем они сейчас занимаются. Павлу нужно будет отметиться как минимум два раза, а Кокориным - три", - сказал адвокат.

Напомним, что футболисты смогут выйти из исправительной колонии в Белгородской области через 10 дней, когда судебное решение вступит в силу.

Изначально Мамаев был приговорён судом к 1 году и 5 месяцам лишения свободы, а Кокорин - к 1 году и 6 месяцам заключения.

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