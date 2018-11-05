Стало известно, смогут ли сыграть Марио Фернандес и Абель Эрнандес с "Ромой"

Российские СМИ выяснили, смогут ли игроки ЦСКА - защитник Марио Фернандес и форвард Абель Эрнандес - принять участие в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Ромы".

Так, правый фулбек сможет сыграть в поединке с "волками" - его повреждение, полученное во время дерби с "Динамо", оказалось незначительным.

А вот уругвайский нападающий ближайшую игру будет вынужден пропустить из-за рецидива травмы бедра.

Напомним, что матч ЦСКА - "Рома" состоится в среду, 7 ноября, в 20:55 по московскому времени.

Не пропустите: "Барселона" рассматривает кандидатуры 14 центральных защитников, среди них три игрока из РПЛ. | http://soccernews.ru