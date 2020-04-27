Стало известно, смотрит ли Путин матчи чемпионата Беларуси

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, сомневается, что глава государства следит за матчами чемпионата Беларуси.

Напомним, что речь идёт о единственном действующем футбольном турнире Европы. Все остальные соревнования приостановлены из-за пандемии коронавируса.

"Я не думаю [что он смотрит матчи], вряд ли... Всё-таки он отдаёт приоритет собственным спортивным занятиям", - сказал Песков.

Стоит отметить, что в России футбольные турниры не возобновятся до лета.

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