Стало известно, смотрит ли Путин матчи чемпионата Беларуси
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, сомневается, что глава государства следит за матчами чемпионата Беларуси.
Напомним, что речь идёт о единственном действующем футбольном турнире Европы. Все остальные соревнования приостановлены из-за пандемии коронавируса.
"Я не думаю [что он смотрит матчи], вряд ли... Всё-таки он отдаёт приоритет собственным спортивным занятиям", - сказал Песков.
Стоит отметить, что в России футбольные турниры не возобновятся до лета.
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