Стало известно, смотрит ли Путин матчи чемпионата Беларуси

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Стало известно, смотрит ли Путин матчи чемпионата Беларуси

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, сомневается, что глава государства следит за матчами чемпионата Беларуси.

Напомним, что речь идёт о единственном действующем футбольном турнире Европы. Все остальные соревнования приостановлены из-за пандемии коронавируса.

"Я не думаю [что он смотрит матчи], вряд ли... Всё-таки он отдаёт приоритет собственным спортивным занятиям", - сказал Песков.

Стоит отметить, что в России футбольные турниры не возобновятся до лета.

Не пропустите: "Слуцк" обыграл "Белшину" в матче 6-го тура чемпионата Беларуси. | http://soccernews.ru
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