Стало известно, сможет ли Чалов сыграть со "Спартаком"

СМИ узнали о готовности нападающего ЦСКА Фёдора Чалова принять участие в матче шестого тура РПЛ против "Спартака".

21-летний футболист занимался сегодня в общей группе, что свидетельствует о высоких шансах увидеть лидера армейцев на поле во время дерби.

Напомним, что форвард получил перелом носа со смещением в игре с "Сочи". Скорее всего, он сыграет с "красно-белыми" в защитной маске.

Матч "Спартак" - ЦСКА состоится 19 августа в 20:00 по московскому времени.

Чалов в стартовавшем розыгрыше РПЛ забил 2 гола и сделал 1 ассист в 5 поединках.

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