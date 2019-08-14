Стало известно, сможет ли Чалов сыграть со "Спартаком"
СМИ узнали о готовности нападающего ЦСКА Фёдора Чалова принять участие в матче шестого тура РПЛ против "Спартака".
21-летний футболист занимался сегодня в общей группе, что свидетельствует о высоких шансах увидеть лидера армейцев на поле во время дерби.
Напомним, что форвард получил перелом носа со смещением в игре с "Сочи". Скорее всего, он сыграет с "красно-белыми" в защитной маске.
Матч "Спартак" - ЦСКА состоится 19 августа в 20:00 по московскому времени.
Чалов в стартовавшем розыгрыше РПЛ забил 2 гола и сделал 1 ассист в 5 поединках.
Не пропустите: На матче "Спартак" - ЦСКА и "Динамо" - "Локомотив" будет использоваться VAR. | http://soccernews.ru
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