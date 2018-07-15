Стало известно, сможет ли Перишич сыграть в финале ЧМ-2018

Появилась информация об участии хавбека сборной Хорватии Ивана Перишича в финальной игре ЧМ-2018 с Францией.

"Хорошая для нас новость - Перишич здоров и выйдет на поле, так что уверен, что мы сегодня победим. Конечно, в решающей игре шансы всегда 50 на 50, а Франция - очень сильный соперник. Однако убежден, что в одном матче разница в классе не будет иметь значения. У нас бесстрашная сборная!" - заявил хорватский агент Марко Налетилич.

Напомним, что Перишич рисковал пропустить финал из-за повреждения, которое он получил в полуфинальной игре с Англией.

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