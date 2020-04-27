Стало известно, станет ли "Зенит" чемпионом, если сезон не будет доигран

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал о том, кому будет отдано чемпионство, если сезон РПЛ решат не возобновлять.

"Если ситуация не позволит возобновить чемпионат, и органы государственной власти примут соответствующие решения, то признаем первенства состоявшимися.

Закрепляем все места без вылета двух последних команд в ФНЛ. Таким образом, следующий сезон в РПЛ пройдет с 18 командами. Если "Ротор" и "Химки" пройдут лицензирование, они пополнят высшую лигу.

"Зенит" объявляется чемпионом, в еврокубки команды выходят в соответствии с занятыми местами. Из-за плотного календаря нам придется отказаться от проведения на один сезон Кубка России.

Также секретарь рассказал, кто попадет в Лигу Европы.

Путевка в Лигу Европы обладателя Кубка России перейдет команде, которая займет четвертое место в РПЛ. Окончательное решение будет принято исполкомом РФС, учитывая позицию правительства", - цитирует Алаева "Спорт-Экспресс".

Напомним, розыгрыш РПЛ приостановлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

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