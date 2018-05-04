Стало известно, сыграет ли Агуэро на ЧМ-2018

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии здоровья Серхио Агуэро.

"Агуэро будет готов к ЧМ-2018. Я общаюсь с докторами, они говорят, что восстановление Серхио проходит идеально" - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Напомним, что в апреле Агуэро перенес операцию на колене.

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