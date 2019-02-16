Стало известно, сыграет ли Головин с "Нантом"
Полузащитник "Монако" Александр Головин сможет сыграть с "Нантом" в матче 25-го тура чемпионата Франции.
Как сообщает официальный сайт клуба, 22-летний россиянин попал в заявку монегасков на вышеупомянутый поединок.
Напомним, что неделю назад Головин получил повреждение голеностопа, однако его восстановление заняло всего несколько дней.
Матч "Монако" - "Нант" состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.
Головин в текущем сезоне провёл 21 игру в составе "красно-белых", забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
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