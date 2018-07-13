Стало известно, сыграет ли Матюиди в финале ЧМ-2018
Стало известно, сыграет ли полузащитник сборной Франции Блез Матюиди в финальном матче ЧМ-2018 против Хорватии.
Напомним, что в полуфинале мундиаля 31-летний футболист получил сотрясение мозга в столкновении с Эденом Азаром.
Как сообщает The Telegraph, Матюиди уже чувствует себя лучше и должен успеть восстановиться к финалу мирового первенства.
Матч Франция - Хорватия состоится в воскресенье в 18:00 по московскому времени.
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