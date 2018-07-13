Стало известно, сыграет ли Матюиди в финале ЧМ-2018

Стало известно, сыграет ли полузащитник сборной Франции Блез Матюиди в финальном матче ЧМ-2018 против Хорватии.

Напомним, что в полуфинале мундиаля 31-летний футболист получил сотрясение мозга в столкновении с Эденом Азаром.

Как сообщает The Telegraph, Матюиди уже чувствует себя лучше и должен успеть восстановиться к финалу мирового первенства.

Матч Франция - Хорватия состоится в воскресенье в 18:00 по московскому времени.

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