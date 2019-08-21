Стало известно, сыграет ли Месси с "Бетисом"

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Стало известно, сыграет ли Месси с "Бетисом"

СМИ узнали о готовности капитана "Барселоны" Лионеля Месси принять участие в матче второго тура Примеры против "Бетиса".

Как сообщает Sport.es, восстановление аргентинца после травмы икроножной мышцы правой ноги проходит хорошо.

Скорее всего, 32-летний форвард сможет сыграть в ближайшем поединке, но вряд ли проведёт на поле более 60 минут.

Напомним, что матч "Барселона" - "Бетис" состоится в воскресенье, 25 августа, в 22:00 по московскому времени.

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