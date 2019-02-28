Стало известно, сыграет ли Роналду с "Наполи"
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не поможет своей команде в матче 26-го тура Серии А против "Наполи", сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, 34-летний португалец не сможет выйти на поле из-за травмы голеностопа.
Тем не менее, звёздный нападающий должен успеть восстановиться к ответному поединку 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Атлетико", который запланирован на 12 марта.
Напомним, что матч "Наполи" - "Ювентус" состоится в воскресенье, 3 марта, в 22:30 по московскому времени.
Роналду в текущем сезоне сыграл за "старую синьору" 34 матча, забил 21 гол и сделал 12 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|25
|69
|2
|Наполи
|25
|56
|3
|Интер Милан
|25
|47
|4
|Милан
|25
|45
|5
|Рома
|25
|44
|6
|Лацио
|24
|38
|7
|Торино
|25
|38
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Фиорентина
|25
|36
|10
|Сампдория
|25
|36
|11
|Сассуоло
|25
|31
|12
|Дженоа
|25
|29
|13
|Парма
|25
|29
|14
|Кальяри
|25
|24
|15
|СПАЛ
|25
|23
|16
|Удинезе
|24
|22
|17
|Эмполи
|25
|21
|18
|Болонья
|25
|18
|19
|Фрозиноне
|25
|16
|20
|Кьево
|25
|10