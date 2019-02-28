Стало известно, сыграет ли Роналду с "Наполи"

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Стало известно, сыграет ли Роналду с "Наполи"

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не поможет своей команде в матче 26-го тура Серии А против "Наполи", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, 34-летний португалец не сможет выйти на поле из-за травмы голеностопа.

Тем не менее, звёздный нападающий должен успеть восстановиться к ответному поединку 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Атлетико", который запланирован на 12 марта.

Напомним, что матч "Наполи" - "Ювентус" состоится в воскресенье, 3 марта, в 22:30 по московскому времени.

Роналду в текущем сезоне сыграл за "старую синьору" 34 матча, забил 21 гол и сделал 12 результативных передач.

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