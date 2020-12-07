Стало известно, сыграет ли Серхио Рамос с "Боруссией"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос сможет помочь своей команде в матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против менхенгладбахской "Боруссии".

По информации Marca, 34-летний футболист полностью восстановился после мышечной травмы бедра и уже тренируется без ограничений.

Напомним, что "Реал" примет "Боруссию" в среду в 23:00 мск. Этот матч станет решающим для обеих команд, поскольку путёвку в плей-офф ЛЧ пока никто себе не гарантировал.

В текущем сезоне Рамос провёл за "сливочных" 10 игр, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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