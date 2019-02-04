Стало известно, сыграет ли Усман Дембеле с "Реалом"

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле оправился от инфекционного заболевания, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, 21-летний француз уже вернулся к тренировкам в общей группе. Таким образом, он сможет сыграть в ближайшем матче против "Реала" в рамках 1/2 финала Кубка Испании.

Напомним, что Эль Класико состоится в среду, 6 февраля, на стадионе "Камп Ноу".

В текущем сезоне Дембеле сыграл за "Барселону" 27 матчей, забил 13 голов и сделал 5 ассистов.

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