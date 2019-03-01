Стало известно, сыграет ли Варан с "Барселоной"

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Стало известно, сыграет ли Варан с "Барселоной"

Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан тренируется в общей группе в преддверии матча 26-го тура Примеры против "Барселоны", сообщает El Mundo Deportivo.

Таким образом, французский центрбек сможет принять участие в Эль Класико, которое состоится в субботу в 22:45 по московскому времени.

Напомним, что футболист травмировал колено во время матча с "Барселоной" в Кубке Испании.

В текущем сезоне 25-летний Варан сыграл за "Реал" 31 матч и забил 1 гол.

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