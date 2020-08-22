Стало известно, сыграют ли Навас и Боатенг в финале Лиги Чемпионов
Вратарь ПСЖ Кейлор Навас и защитник "Баварии" Джером Боатенг готовы сыграть в финальном матче Лиги Чемпионов.
Костариканец и немец успели залечить свои мышечные повреждения, поэтому их появление на поле в воскресенье весьма вероятно.
Напомним, что финал ЛЧ начнётся в 22:00 по московскому времени на стадионе "Эштадиу да Луш" в Лиссабоне.
Не пропустите: Зидан поделился ожиданиями от финала Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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