Стало известно, у кого самая высокая зарплата среди футболистов АПЛ

Портал Sportmac опубликовал рейтинг зарплат футболистов чемпионата Англии.

Больше всех в лиге зарабатывает голкипер "МЮ" Давид Де Хеа, его оклад - около 23 млн евро в год. На втором месте расположился полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне (19,7 млн). Третью строчку занял форвард "горожан" Рахим Стерлинг (18,5 млн).

Топ-15 самых высокооплачиваемых игроков АПЛ:

1. Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), 23 млн евро;

2. Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити"), 19,7 млн евро;

3. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), 18,5 млн евро;

4. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), 17,8 млн евро;

5. Месут Озил ("Арсенал"), 16,5 млн евро;

6. Антони Марсьяль ("Манчестер Юнайтед"), 15,3 млн евро;

7. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), 14,1 млн евро;

8. Мохамед Салах ("Ливерпуль"), 12,3 млн евро;

8. Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), 12,3 млн евро;

8. Гарри Кейн ("Тоттенхэм"), 12,3 млн евро;

8. Танги Ндомбеле ("Тоттенхэм"), 12,3 млн евро;

12. Александр Ляказетт ("Арсенал"), 11,1 млн евро;

13. Роберто Фирмино ("Ливерпуль"), 11 млн евро;

14. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), 10,1 млн евро;

15. Гарри Магуайр ("Манчестер Юнайтед"), 10 млн евро.

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