Стало известно, у кого самая высокая зарплата среди футболистов АПЛ

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Стало известно, у кого самая высокая зарплата среди футболистов АПЛ

Портал Sportmac опубликовал рейтинг зарплат футболистов чемпионата Англии.

Больше всех в лиге зарабатывает голкипер "МЮ" Давид Де Хеа, его оклад - около 23 млн евро в год. На втором месте расположился полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне (19,7 млн). Третью строчку занял форвард "горожан" Рахим Стерлинг (18,5 млн).

Топ-15 самых высокооплачиваемых игроков АПЛ:

1. Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), 23 млн евро;
2. Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити"), 19,7 млн евро;
3. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), 18,5 млн евро;
4. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), 17,8 млн евро;
5. Месут Озил ("Арсенал"), 16,5 млн евро;
6. Антони Марсьяль ("Манчестер Юнайтед"), 15,3 млн евро;
7. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), 14,1 млн евро;
8. Мохамед Салах ("Ливерпуль"), 12,3 млн евро;
8. Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), 12,3 млн евро;
8. Гарри Кейн ("Тоттенхэм"), 12,3 млн евро;
8. Танги Ндомбеле ("Тоттенхэм"), 12,3 млн евро;
12. Александр Ляказетт ("Арсенал"), 11,1 млн евро;
13. Роберто Фирмино ("Ливерпуль"), 11 млн евро;
14. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), 10,1 млн евро;
15. Гарри Магуайр ("Манчестер Юнайтед"), 10 млн евро.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Хлам : 4. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), 17,8 млн евро; 5. Месут Озил ("Арсенал"), 16,5 млн евро; 6. Антони Марсьяль ("Манчестер Юнайтед"), 15,3 млн евро;

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 25 73
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 25 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 25 49
4 Челси Челси 25 41
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 26 39
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 37
7 Эвертон Эвертон 26 36
8 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 35
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 35
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 31
11 Бернли Бернли 25 31
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 31
13 Саутгемптон Саутгемптон 25 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
16 Борнмут Борнмут 26 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 25 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 24
19 Уотфорд Уотфорд 26 24
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