Стало известно, у кого в "Оренбурге" обнаружен коронавирус

Выяснилось, у кого в "Оренбурге" выявлен коронавирус. Об этом сообщается в телеграм-канале Sport_inside.

Положительный тест на Covid-19 сдали полузащитники Тимур Аюпов, Рикарду Алвеш и нападающие Мамада Силла и Джоэль Фамейе. Имена еще двух заразившихся - не раскрыты.

Отметим, что все футболисты принимали участие в матче 23-го тура РПЛ с "Локомотивом" (0:1). В московском клубе никто из игроков не заболел.

Напомним, в "Оренбурге" восемь членов клуба сдали положительные тесты на коронавирус. Скорее всего, следующий матч с "Краснодаром" команда может сыграть молодёжным составом.

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