Стало известно условие, при котором "Атлетико" продлит контракт с Суаресом

Фото: инстаграм Суареса/Автор неизвестен

Уругвайский форвард мадридского "Атлетико" Луис Суарес может остаться в стане "матрасников" еще на год.

Как сообщает MercadoATM, Суарес продлит контракт с "Атлетико" только в том случае, если существенно понизит свою зарплату.

По информации источника, если уругваец продлится на нынешних условиях, то у "Атлетико" не будет возможности подписать нового звёздного форварда.

Помимо Влаховича на эту позицию рассматривается Дарвин Нуньес.

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