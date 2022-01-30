Стало известно условие, при котором Миранчук может перейти в "Лацио"

Фото: инстаграм Миранчука\Автор неизвестен

Хавбек "Пармы" Валентин Михэилэ может продолжить свою карьеру в составе "Аталанты", что может открыть дорогу полузащитнику бергамасков и сборной России Алексею Миранчуку в "Лацио", сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, в случае перехода Михаилэ в "Аталанту", клуб больше не будет препятствовать римлянам в вопросе подписания Миранчука, который ранее уже заверил своих агентов в том, что перебраться в "Лацио".

В нынешнем сезоне Серии А Миранчук сыграл в 13 матчах, в которых забил один гол и отдал три ассиста. Михаилэ принял участие в 13 матчах Серии Б, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

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