Стало известно условие, при котором ПСЖ готов отпустить Неймара в "Реал"
Форвард ПСЖ Неймар все еще может оказаться в "Реале" предстоящим летом.
По сведениям AS, парижане готовы продать бразильца, но только если им удастся подписать Антуана Гризманна, который ранее анонсировал свой уход из "Атлетико".
Напомним, что на Гризманна также претендуют "Барселона" и "Бавария".
В этом сезоне на счету Неймара 23 забитых мяча и 11 результативных передач в 28 играх.
Читайте также: "Реал" ждет от Неймара действий для перехода в клуб. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Рома" выбрала нового тренера
-
Стало известно условие, при котором ПСЖ готов отпустить Неймара в "Реал"
-
"Арсенал" планирует подписать двух хавбеков
-
"Рубин" определил еще одного кандидата на замену Бердыеву
-
1
Глушаков конфликтовал с Кононовым из-за выбора состава
-
В борьбу за Еременко вступил еще один клуб РПЛ
-
Один из лидеров "Байера" Брандт определился со следующим клубом
-
"Ливерпуль" нацелился сразу на трех футболистов "Лиона"
-
Ковач высказался о возможном увольнении из "Баварии"
-
Хеведес пропустит остаток сезона
-
Орлов рассказал, кто из пары Кокорин-Мамаев несет большую отвественность за драку
-
СМИ: "Реал" подписал контракт с Йовичем
-
Болельщики "Реала" выбрали второго вратаря команды
-
Азмун не сыграет против "Ростова", участие в матче с "Енисеем" под вопросом
-
Будущий новичок АПЛ получал деньги от семьи бен Ладеда
-
"Ювентус" поборется с "Реалом" за защитника "Лиона"
-
ПСЖ не будет покупать Гризманна
-
Один из московских клубов интересуется Бердыевым
-
"Барселона" не может согласовать личный контракт с де Лигтом
-
"Аякс" посвятил чемпионский титул Абдельхаку Нури, перенесшему сердечный приступ 2 года назад
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|37
|86
|2
|Атлетико Мадрид
|37
|75
|3
|Реал Мадрид
|37
|68
|4
|Валенсия
|37
|58
|5
|Хетафе
|37
|58
|6
|Севилья
|37
|56
|7
|Атлетик Бильбао
|37
|53
|8
|Реал Сосьедад
|37
|50
|9
|Эспаньол
|37
|50
|10
|Алавес
|37
|47
|11
|Эйбар
|37
|46
|12
|Леганес
|37
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Вильярреал
|37
|43
|15
|Леванте
|37
|43
|16
|Реал Вальядолид
|37
|41
|17
|Сельта Виго
|37
|40
|18
|Жирона
|37
|37
|19
|Райо Вальекано
|37
|31
|20
|Уэска
|36
|30