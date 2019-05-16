Стало известно условие, при котором ПСЖ готов отпустить Неймара в "Реал"

Форвард ПСЖ Неймар все еще может оказаться в "Реале" предстоящим летом.

По сведениям AS, парижане готовы продать бразильца, но только если им удастся подписать Антуана Гризманна, который ранее анонсировал свой уход из "Атлетико".

Напомним, что на Гризманна также претендуют "Барселона" и "Бавария".

В этом сезоне на счету Неймара 23 забитых мяча и 11 результативных передач в 28 играх.

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