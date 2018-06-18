Стало известно, в форме какого цвета сборная России сыграет с Египтом

Стало известно, в форме какого цвета сборная России сыграет с национальной командой Египта.

Полевые игроки выйдут на газон в красных футболках, белых шортах и красных гетрах, а вратарь будет в зелёной экипировке.

Напомним, что матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными России и Египта состоится во вторник в Санкт-Петербурге в 21:00 по московскому времени.

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