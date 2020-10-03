Стало известно, в каких пропорциях "Спартак" и "Химки" будут платить зарплату Мирзову
Несмотря на уход Резиуана Мирзова в "Химки" на правах аренды, большую часть его зарплаты продолжит платить "Спартак".
По информации Metaratings, подмосковный клуб взял на себя только 20 процентов оклада атакующего полузащитника.
Таким образом, 80% жалования 27-летнего футболиста останется нагрузкой на бюджет "красно-белых".
Напомним, что позапрошлым летом "Спартак" приобрёл Мирзова у "Ростова" за 4 миллиона евро, заключив с ним контракт до 2022 года. Хавбек провёл 27 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
Не пропустите: Мирзов прокомментировал свой переход в "Химки". | http://soccernews.ru
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