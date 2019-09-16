Стало известно, в какое время смогут выйти на свободу Кокорин и Мамаев 17 сентября

Начальник пресс-службы УФСИН по Белгородской области Ксения Белоусова рассказала, во сколько футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут на свободу 17 сентября. Об этом пишет Sport24.

Отметим, что Кокорин и Мамаев были освобождены из колонии по УДО.

"По закону освобождение по УДО происходит в первой половине дня. До обеда это должно произойти", - сказала Белоусов.

Напомним, что 8 октября прошлого года Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий, посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

За это братья Кокорины были осуждены на срок 1 год 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий - на 1 год 5 месяцев.

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