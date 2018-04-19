Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Иньеста

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Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру ИньестаАвторитетное испанское издание Marca сообщило, что капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста ближайшим летом переберется в китайский "Чунцин Дандай Лифань".

По сведениям издания, 33-летний полузащитник "сине-гранатовых" уже согласовал условия своего контракта с новым клубом. Переговоры с хавбеком вел лично президент "Чунцин Дандай Лифань" Цзянь Лижанг.

За "Барселону" Иньеста выступал на протяжении 16-ти сезонов. За это время он забил 56 мячей в 669 матчах за клуб.

Напомним, Вальверде определил первых двух игроков, с которыми "Барселона" расстанется летом. | soccernews.ru

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