Стало известно, в какой форме сборная России сыграет с Хорватией

Стало известно, в какой форме сборная России сыграет в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 против Хорватии.

"Сыграем с Хорватией в красных футболках! Вратарь - в синем" - говорится в публикации в официальном твиттере национальной команды.

Напомним, что матч Россия - Хорватия состоится завтра в Сочи.

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