Стало известно, в какой форме сборная России сыграет с Сан-Марино

Пресс-служба сборной России сообщила, в какой форме национальная команда выйдет на матч десятого тура квалификации Евро-2020 против Сан-Марино.

Футболисты сыграют в заключительном поединке отбора в красной экипировке.

Сыграем против Сан-Марино в красной форме! pic.twitter.com/3VSlh1mukE — Сборная России (@TeamRussia) November 19, 2019

Напомним, что матч Сан-Марино – Россия состоится сегодня в 22:45 по московскому времени.

В игре первого круга россияне разгромили соперника со счётом 9:0.

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